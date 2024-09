Formel 1: Red Bull hat WM schon aufgegeben, McLaren wird noch schneller

Nein, zufriedenstellend sei die Situation mit Blick auf die Weltmeisterschaft für ein erfolgsverwöhntes Team wie Red Bull natürlich keinesfalls, meint Motorsportberater Helmut Marko.

Gerade in Sachen Konstrukteurs-WM, in der man in Baku hinter McLaren zurückgefallen ist, gibt sich der Grazer keinen Illusionen hin. Ob er die Team-WM schon aufgegeben hat? "Ehrlich gesagt ja."

Tiefstapelei oder realistische Einschätzung? Red Bull wird den Platz an der Sonne sicherlich nicht so einfach abtreten und bis zum Schluss um die WM kämpfen.