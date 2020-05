Leclerc sperrte seine Freundin beim Computerspielen aus

Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat die Leidenschaft für Renn-Simulationen Ärger mit seiner Freundin eingebracht. Wie der Ferrari-Fahrer auf Twitter schrieb, ließ er seine Partnerin Charlotte Sine am Samstag 25 Minuten vor der verschlossenen Tür warten, weil er zu Hause so konzentriert auf ein Rennen in seinem Simulator war, dass er nichts von seiner Umgebung mehr mitbekam.