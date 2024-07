Was tun, wenn die Bremsen am Fahrrad plötzlich quietschen?

Daher gilt es, Bremsen zu pflegen. Aber wie?

Wichtig, so Kohl, ist vor allem, das Bremsmaterial frei von Fett zu halten und das Rad so zu lagern, dass sich möglichst wenig Rost bilden kann. Das bedeutet vor allem, es nicht über längere Zeit abgestellt Wind und Wetter auszusetzen, sowie bei Ganzjahresnutzung Streusalz-Reste in den Wintermonaten regelmäßig abzuspülen.