Ähnlich PKW: E-Bikes jetzt mit vollautomatischer Schaltung

Im Display wird der neue Modus mit dem Icon „A“ anstatt der üblichen Ganganzeige angezeigt. Wird die situative Trittfrequenz am Schalthebel verändert, wird dies temporär im Anzeigefeld für die Schaltung am Display angezeigt. Auto.Shift Pro richtet sich an sportliche Fahrerinnen und Fahrer. Hierbei lässt sich das System auch manuell übersteuern.

Seine E-Bikes stattet Bulls jetzt mit smartem Kurvenlicht aus.

Mit einem weiteren technischen Highlight warten zahlreiche E-MTBs und Tourenbikes von Bulls des Modelljahrgangs 2025 auf: Dank MonkeyLink Kurvenlicht verfügen sie über einen komplett integrierten Frontscheinwerfer, welcher die bewährten „MonkeyLink Twinlight“-Rückleuchten ergänzt und Maßstäbe in Sachen Praktikabilität und Verkehrssicherheit setzt.

Die neu entwickelte und voll integrierte Frontleuchte sorgt jederzeit für Sicherheit und StVZO-Konformität – und lässt Mountainbikern dabei die Option, für Nightrides mit MonkeyLink 2.0 einen Zusatzscheinwerfer nach Wahl zu montieren.



Die integrierte Beleuchtung mit Kurvenlicht-Funktion bringt gleich in mehrerer Hinsicht große Vorteile. Erst einmal trägt man mit dem neuen System der Tatsache Rechnung, dass man mit dem E-MTB auch mal in die Dunkelheit fährt – sei es, weil man die Bike-Tour in der Ausflugsgaststätte ausklingen lässt oder weil man auf dem Elektrorad Alltagswege zurücklegt.

Mit der Kombination aus MonkeyLink Twinlight hinten und MonkeyLink Kurvenlicht vorne ist es nun nicht mehr nötig, zusätzliche Leuchten mitzuführen. Wer sich auf sein BULLS-Bike schwingt, muss nicht überlegen, ob er Akkuleuchten einstecken muss und ob diese überhaupt geladen sind. Und wer sein Rad abstellt, ist nicht mit dem Problem konfrontiert, dass ein eventuell am Lenker vergessener Frontstrahler plötzlich verschwunden ist.

Sicheres Hineinleuchten in Kurven



Abgesehen von solchen praktischen Erwägungen liegt der größte Vorteil des MonkeyLink Kurvenlichts in seiner nahtlosen Integration in das Steuerrohr. Die entsprechenden Rahmen sind in diesem Bereich mit einem breiten Klarglas-Sichtfenster ausgestattet, durch welches der am Gabelschaftrohr befestigte LED-Strahler in einem Gesamtwinkel von 120 Grad herausleuchtet. Daraus ergibt sich einerseits ein breites Leuchtfeld auf der Fahrbahn, andererseits aber auch ein sicheres Hineinleuchten in Kurven, selbst bei starkem Lenkeinschlag. Dank in den Rahmen integrierter Leitungen ist dabei störungsfreie Sicht garantiert.