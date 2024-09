Wiener Elektro Tage: Was die Besucher erwartet

Bereits zum vierten Mal finden in Wien die Elektro Tage statt. Allerdings nicht wie in den vergangenen Jahren auf dem Rathausplatz, sondern auf dem Wiener Heldenplatz. Bei freiem Eintritt erwarten die Besucher Präsentationen, Beratung und Unterhaltung und einige Aussteller bieten auch Probefahrten an.

Vor allem sind einige Premieren in Sachen Elektromobilität erstmals in Österreich live zu sehen. Das sind die wichtigsten Neuheiten, die zu sehen sind:

Citroen bringt mit dem e-C3 ein kompaktes Elektroauto, das vor allem mit dem Preis punktet (ab 24.900 Euro abzüglich Elektromobilitätsförderung). Zu sehen ist auch der kleine Topolino von Fiat. Das E-Auto ist baugleich mit dem Citroen Ami und ist als leichtes und günstiges Fortbewegungsmittel für junge Leute im urbanen Umfeld konzipiert. Der Fiat ist dabei so gestaltet, dass das Dolce Vita nicht auf der Strecke bleibt.