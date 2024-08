Mit VW bringt nun die nächste Automarke einen elektrischen Kombi. Und man erwartet vom Tourer, wie er bei VW heißt, einiges. Rund 90 Prozent der Kunden eines ID.7 werden wohl zum Tourer greifen – so die Schätzung. Von der Limousine wurden bei uns bislang rund 200 Stück zugelassen. Dass der geräumige ID.7 auch für Flottenkunden ein Thema sein wird, scheint ebenfalls auf der Hand zu liegen.

Was kann also der Tourer? Mit der ID.7 Limousine teilt sich der Kombi zum einen die Länge (4.961 mm) und zum anderen den Radstand (2.971 mm). Beim Laderaum punktet der Tourer mit beeindruckenden Maßen: 605 Liter bietet der Kofferraum im VW (wenn die Rücksitzlehne in der aufrechten Cargo-Position ist). Klappt man die Rücksitze um, kommt man auf bis zu 1714 Liter. Der Gepäckraumboden lässt sich in zwei Höhen arretieren, darunter gibt es auch noch kleines Staufach fürs Ladekabel. Das ist alles praktisch und durchdacht.

Eine schwenkbare Anhängevorrichtung ist optional zu bekommen. Die Anhängelast beträgt abhängig von der Version bis zu 1.200 kg.