Eine Besonderheit ist, wie das Auto mit dem Fahrer interagiert . Lotuswear nennt sich das "ultimativ immersive und intuitive" Fahrersystem. Es besteht aus einem anpassungsfähigen und leichten Robo-Textilmaterial , durch welches das Fahrzeug mit Fahrer und Passagieren kommuniziert . Dies geschieht durch aufblasbare Pods auf den Sitzen und am Lenkrad , welche in Echtzeit reagieren, um mehr Halt und Grip zu ermöglichen und subtile Hinweise durch personalisiertes haptisches Feedback zu geben. Zum Beispiel gibt das System Impulse auf der linken oder rechten Seite des Lenkrads, um dem Fahrer mitzuteilen, wann er abbiegen muss.

Dazu findet sich im Theory 1 die Lotus' 360-Grad-Hardware für autonomes Fahren. Die vollständig eingebettete L4-Hardware besteht aus vier einsatzbereiten LiDARs, sechs HD-Kameras und einer Kombination aus Lang- und Kurzstrecken-Millimeterradaren sowie Ultraschallradaren, die eine 360°-

Wahrnehmungsabdeckung auf fünf Ebenen bieten.

Eine andere Neuheit betrifft das Türsystem. Lotus hat ein eigenes Sportwagentürsystem entwickelt, das allen Insassen mit seiner gegenläufigen

Öffnung und dem Wrap-over-Design einen einfachen Einstieg in das Fahrzeug ermöglicht. Damit ist es Lotus gelungen, den kleinsten Platzbedarf bei geöffneten Türen zu erreichen, so dass die Türen auch in engen Räumen praktisch genutzt werden können. Der Theory 1 ist übrigens als Dreisitzer konzipiert, wobei der Fahrer in der Mitte sitzt, die Passagiere leicht versetzt links und rechts daneben.