Leapmotor T03: Was kann das Elektroauto für unter 20.000 Euro?

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Leapmotor T03 ist ein kompaktes Elektroauto für 19.090 Euro mit einer Reichweite von 265 km.

Der T03 bietet serienmäßig einen Touchscreen, Rückfahrkamera und ein Panoramaglasdach.

Leapmotor plant die Einführung weiterer SUV-Modelle wie C10, B10 und C16. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Wenn es die staatliche Förderung noch geben würde, wäre der Preis noch erfreulicher. So sind es – nach Abzug des Importeuranteils – 19.090 Euro, was immer noch ein interessantes Angebot ist. So viel kostet der T03 aus dem Hause Leapmotor. Leapmotor International B. V. ist ein von Stellantis geführtes Joint Venture mit dem chinesischen Hersteller Leapmotor. Für den europäischen Markt wird der T03 in Polen produziert. Um das Angebot einfach zu halten, gibt es nur eine Ausstattung. Nur wenn man statt der Standardfarbe (Light Green) eine andere mag, zahlt man 450 Euro extra. Sonst gibt es keine Extras. Was bekommt man fürs Geld? Einen kompakten, 3,6 Meter langen und nicht unsympathisch wirkenden Kleinwagen. Der Elektromotor leistet 70 kW und der Strom wird in einem 37-kW-Akku gespeichert. Das soll für eine Reichweite von 265 Kilometer gut sein.

Damit ist das bevorzugte Revier für den T03 klar abgesteckt. Mit dem Leapmotor wird man in erster Linie in der City unterwegs sein und wenn es einmal über die Autobahn geht, bietet der Wagen einen überraschend guten Federungskomfort. Was das Nachladen betrifft, so geht es mit dem Onboard-Charger mit 6,6 kW, an einem Schnelllader sind 45 kW möglich. Die Bedienung ist freilich so, wie man es von chinesischen Autos kennt – das heißt, praktisch alles wird über den Touchscreen, der relativ weit unten angebracht ist, gesteuert. Die Touchflächen für Temperaturregelung und Lautstärke sind dabei sehr klein ausgefallen.

Der Touchscreen ist dafür stets serienmäßig und das System bekommt allfällige Updates Over-the-Air. Zur Serienausstattung zählen außerdem noch Rückfahrkamera plus Parksensoren oder ein Panoramaglasdach (bei dem man dankenswerterweise auch an ein Rollo gedacht hat). Der Kofferraum hat ein Laderaumvolumen von 210 Litern, die Rücksitzbank lässt sich umklappen, aber nicht geteilt. Hinten gibt es Platz für zwei, die Kopffreiheit ist ohne Fehl und Tadel, für mehr Beinfreiheit ist man auf den guten Willen der vorne Sitzenden angewiesen – was aber in der Klasse absolut üblich ist.

Wahlweise kann man den T03 bei einem der mittlerweile über 25 Händler in Österreich oder auch online kaufen und das Auto anschließend bei einem Händler abholen.

Weitere Pläne Es wird bei Leapmotor nicht bei dem T03 allein bleiben. Mit dem C10 bietet man bereits ein größeres, elektrisches SUV für das D-Segment an, das optional auch mit Range Extender verfügbar ist (Preis ab 37.000 Euro). Und mit dem B10 folgt auch noch in diesem Jahr ein weiteres SUV, allerdings kompakter als der C10. Dazu soll gegen Ende des Jahres der C16, ein Mittelklasse-SUV mit sechssitziger Konfiguration, dazustoßen.