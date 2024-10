Interessant wird dabei vor allem der T03 , zumal das ein kleines, preiswertes Elektroauto ist. Der T03 ordnet sich mit einer Länge von 3,62 Metern im A-Segment ein, bietet Platz für vier Personen und hat fünf Türen. Angetrieben wird der T03 von einem Elektromotor mit 70 kW/95 PS, der Strom wird in einem 37,3 kWh Akku gespeichert, was für eine Reichweite von 265 Kilometer gut sein soll.

Bis Jahresende 2024 sollen in Österreich die ersten Handelsverträge mit Handelspartnern abgeschlossen sein. Man strebt dabei ein flächendeckendes Vertriebsnetz an, heißt es vom heimischen Importeur. "Wir arbeiten intensiv daran, in den kommenden Wochen unser Vertriebsnetz zu etablieren und attraktive Angebote für Kundinnen und Kunden zu schaffen", erklärt Christian Bley , Leapmotor Brand Manager Austria.

Das kleine E-Auto ist mit Ladeanschlüssen vom Typ 2 und CCS2 kompatibel und wird in Österreich mit einem 11 kW Onboard-Ladegerät verfügbar sein. Die maximale Ladeleistung beträgt 48 kW. Der T03 ist innen mit einem 8-Zoll-Instrumentendisplay (20,3 cm) und einem 10,1-Zoll-Zentraldisplay (25,6 cm) ausgestattet und bekommt seine Updates Over-the-air.

Produziert wird das Elektroauto für den europäischen Markt in einem Stellantis-Werk in Tychy, Polen - damit sind die Strafzölle für E-Autos aus China hier kein Thema. Einen Preis für Österreich hat man noch nicht genannt, in einigen Märkten, in denen der T03 schon zu haben ist, kostet er aber unter 19.000 Euro. Die ersten Autos werden im ersten Quartal 2025 bei uns erwartet.

Leapmotor C10

Deutlich größer als der T03 und gedacht für Familien ist das zweite Modell, das Leapmotor nach Österreich bringt. Der C10 ist ein SUV, das sich im D-Segment einordnet und auf eine Länge von 4,739 Metern kommt. Der Kofferraum hat eine Laderaumvolumen von 435 bis 1410 Liter. Im Gegensatz zum T03 läuft der C10 in China vom Band.