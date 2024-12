Ladenetz in Österreich: Top oder Flop?

Derzeit gibt es in Österreich 192.635 rein elektrisch betriebene Pkw. Das sind 3,7 Prozent des gesamten Pkw-Bestands in Österreich. Da ist also Luft nach oben. Das Laden – wo, wie, um wie viel Geld – ist für viele potenzielle Käufer ein wichtiges Thema. Zwischen jenen, die ein Eigenheim besitzen und bequem zu Hause laden und jenen, die nicht einmal einen Garagenplatz haben, tun sich oft unüberbrückbare Diskussionen auf. Aber:

Wie gut oder schlecht steht Österreichs Ladenetz wirklich da?

Andreas Reinhardt, Vorsitzender Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ): „Österreich liegt mit über 25.000 öffentlichen E-Ladepunkten im guten europäischen Mittelfeld. Es muss heute niemand Angst haben, wegen fehlender öffentlicher Lademöglichkeiten nicht nach Hause zu kommen.“ Martin Grasslober, Leiter Verkehrswirtschaft des ÖAMTC, sagt dazu: „Österreich hat in den vergangenen Jahren beachtliche Fortschritte beim Ausbau der Ladeinfrastruktur gemacht. Es gibt ein vergleichsweises dichtes Netz an öffentlichen Ladestationen, insbesondere in den urbanen Zentren“.

Heute gibt es mehr als zweieinhalb Mal so viele Ladepunkte, zwölfmal so viele Ultraschnell-Ladepunkte und fast fünfmal so viel Ladeleistung als noch vor drei Jahren. Allerdings, so Grasslober: „Das Tempo des Ausbaus ist noch nicht ausreichend, um den ehrgeizigen Zielen der Elektromobilität gerecht zu werden.“