Gebrauchte EVs: Wie lange hält die Batterie wirklich?

Verbraucher möchten wissen, ob Batterien in EVs im Regelfall vorzeitig ersetzt werden müssen und welche finanziellen Folgen dies für sie hätte. Die vorliegende Studie geht deshalb der Frage nach, wie beständig die Kapazitäten von Batterien in Elektrofahrzeugen tatsächlich sind und in welchem Maße Bedenken bezüglich vorzeitiger Alterung gerechtfertigt sind.

Nach dem Einsatz im Fahrzeug kann sie zum Beispiel in einem stationären Speicher weitergenutzt werden. Zudem können durch das Batterierecycling wertvolle Rohstoffe wie Lithium und Nickel zurückgewonnen werden, was langfristig einen beständigen Wert sicherstellt.

Die Fahrzeughersteller haben in den letzten Jahren aufgrund wachsender Erfahrung und kontinuierlichem technischen Fortschritt das Know-how und Vertrauen in ihre Batteriesysteme erhöht und sprechen zunehmend hohe Garantien für diese aus. Das Garantieversprechen sichert eine Restkapazität von mindestens 70% bis zu einem bestimmten Alter oder einer bestimmten Laufleistung zu, je nachdem was zuerst erreicht wird.

Welche Garantien bieten Hersteller?

Sollte diese Kapazität unterschritten werden, umfasst die Garantie Reparaturmaßnahmen wie den Austausch des gesamten Batteriepacks oder einzelner Module (auch unter Verwendung aufbereiteter Komponenten), um die garantierte Kapazität wieder herzustellen.

Standardmäßig beträgt die Garantie für EV-Batteriesysteme derzeit acht Jahre oder 160.000 Kilometer. Im Vergleich dazu erhalten Verbraucher für das Gesamtfahrzeug und die übrigen Komponenten lediglich eine Garantie von rund vier Jahren und 80.000 Kilometern. In den letzten Jahren wurden Batteriesysteme durch optimierte Zelldesigns, verbesserte chemische Zusammensetzungen sowie Fortschritte im Thermomanagement und in der Software erheblich verbessert. Diese Entwicklungen zielen unter anderem darauf ab, die Batterien vor ungünstigen Bedingungen wie extremen Temperaturen oder übermäßigen Stromflüssen zu schützen.

Lexus als Vorreiter in Sachen Batteriegarantien



Hersteller bieten zunehmend umfangreichere Garantiebedingungen. Die in dieser Studie dargestellten Daten zeigen, dass die 70% SoH in der Praxis selten innerhalb des Garantiezeitraums unterschritten werden. Darüber hinaus haben erste Hersteller ihre Garantien auf zehn Jahre oder deutlich über 200.000 Kilometer hinaus verlängert. Lexus bietet als Vorreiter in Sachen Batteriegarantien beispielsweise für das Modell UX 300e eine Garantieverlängerung auf zehn Jahre oder eine Million Kilometer an.