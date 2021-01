AVILOO GmbH entwickelt ersten, herstellerunabhängigen Batterietest für Elektro- und PlugIn-Hybrid-Fahrzeuge.

Nach nur zwei Jahren intensiver Forschung und Entwicklung konnte das junge, österreichische Startup AVILOO GmbH ein unabhängiges Testverfahren für Li-Batterien in Elektro- und Plug-In-Fahrzeugen entwickeln. Bahnbrechend dabei: Die Batterie-Diagnose ist herstellerübergreifend möglich, damit auch vergleichbar und als hochseriöses Tool zur EV-Gebrauchtwagenbewertung einsetzbar.

„Wir sind aktuell mit der AVILOO-Box und der AVILOO-Battery-Data-Cloud-Platform der einzige Anbieter eines herstellerunabhängigen Testverfahrens für EV-Batterien – und zwar weltweit,“ betont CEO und Gründer der AVILOO GmbH DI Wolfgang Berger, „damit schließt AVILOO eine Marktlücke auf dem kontinuierlich wachsenden EV-Gebrauchtwagenmarkt.“

Der Wert der Batterie ist abhängig vom Gesundheitszustand und damit maßgeblich ausschlaggebend für den Fahrzeugwert eines gebrauchten EV, denn immerhin ist die Batterie die kostenintensivste Komponente. Daher soll der AVILOO-Batteriecheck ein verbindlicher Standard beim An-/Verkauf von gebrauchten EVs werden. Das AVILOO-Zertifikat dokumentiert den Gesundheitszustand der Batterie und sollte daher mitbestimmend für den Restwert des gebrauchten EVs sein. Davon könnten der Autohandel, Versicherungen, Finanzdienstleister und im speziellen natürlich der Konsument profitieren.

DI Nikolaus Mayerhofer - CTO, Gründer und Produktentwickler des Systems - verweist auf die Wichtigkeit eines Batterie-Checks beim Kauf eines gebrauchten Elektroautos: „Bei Verbrennern ist es simpel, den tatsächlichen Wert des Fahrzeugs zu beurteilen, Baujahr und Kilometerstand sind maßgebliche Parameter und über automotive Daten-Businesslösungen (z.B.: Eurotax) erfasst und beim An-/Verkauf des Fahrzeugs leicht abrufbar. Das reicht bei einem EV-Gebrauchten jedoch nicht, denn hier ist die Nutzung der Batterie für die Degradation und somit für den Wert mitentscheidend.“

Großes Interesse an der AVILOO-Entwicklung zeigt sich bestätigt in ersten international laufenden Gesprächen in den Niederlanden, Norwegen, sowie Asien. In Österreich testet der ÖAMTC das AVILOO-System bereits in seinen e-Kompetenzzentren und wird dieses im heurigen Jahr als erster Partner gemeinsam mit AVILOO ausrollen. Ebenso besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland.

Der Test an sich ist völlig simpel in der Handhabung: Bei Start des Tests muss die Batterie vollständig geladen sein, die AVILOO-Box wird an der OBD-Schnittstelle vom AVILOO-Partner angeschlossen, danach startet die Testfahrt. Schon während der Fahrt werden Daten ständig ausgelesen und an die AVILOO-Battery-Data-Cloud-Platform gesendet. Nach Abschluss des Tests erhält man beim durchführenden Partner sofort das AVILOO-Zertifikat mit wertvollen Informationen zum Batteriezustand und damit zum Wert der Batterie.

Aktuell ist AVILOO in der finalen Validierungsphase des Testverfahrens vor der offiziellen Markteinführung im ersten Halbjahr ´21.