Gibt es sie bald? Schnelllader, die "wie ein WC-Spülkasten" funktionieren

© Klaus Jongebloed | DB

Thomas Speidel am ChargePost, einer Innovation seines Unternehmens ads-tec Energy. Speidel erhält am 27. Oktober für seine Pionierleistungen in der Elektromobilität den mit insgesamt 500.000 Euro dotierten Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, den er sich mit Moorforscherin Dr. Franziska Tanneberger teilt.