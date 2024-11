Der Golf von VW feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Und das Sondermodell Rabbit hat sich nach seiner Einführung zum erfolgreichsten und am längsten bestehenden Sondermodell in der gesamten Volkswagen-Welt entwickelt.

Und nun kommt der Golf eHybrid als Rabbit bzw. der Rabbit als eHybrid. Der Plug-in-Hybrid im Golf kommt auf eine Systemleistung von 204 PS und schafft rein elektrisch eine Strecke von bis zu 143 Kilometer - gesamt hat man eine Reichweite von bis zu 900 Kilometer. Geladen wird die Batterie an der Steckdose bzw. Wallbox mit bis zu 11 kW AC und unterwegs an DC-Schnellladesäulen mit bis zu 40 kW.