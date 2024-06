Cabrios: Fahrzeuggattung auf der roten Liste

Mittlerweile haben sich viele wieder von den Offenen verabschiedet. Nicht zuletzt ob der ums ich greifenden SUV-Mania. Peugeot hat keine Cabrios mehr im Angebot, ebenso Renault.

Audi verabschiedet sich vom A5 Cabrio mit einer Final Edition und das T-Roc Cabrio von VW wird keinen Nachfolger bekommen. Den offenen Golf gibt es seit 2016 nicht mehr.

Wo wird man noch fündig? BMW hat noch offene Autos im Angebot, so den in Graz produzierten Z4, den 8er und den 4er. Mercedes beschränkt das Angebot an Cabrios auf zwei Modellreihen: Das neue CLE Cabrio (das mit rund 72.000 Euro nicht wirklich günstig ist) und den sportlichen Roadster SL. Eine lange Tradition haben auch der Mustang von Ford, der gerade aufgefrischt wurde, und auch die Cabrio-Version des Porsche 911. Die kostet aktuell ab 185.000 Euro, noch teurer ist der 718 Spyder RS.