Es war der erste Auftritt eines Aston Martin in einem James Bond Film . 1964 übernahm James Bond erstmals einen Aston Martin, damals einen DB5 , als Dienstwagen im Film "Goldfinger" . Insgesamt fuhr Bond in zwölf Filmen einen Wagen von Aston Martin, von Goldfinger bis zu Keine Zeit zu sterben.

Während der DB5 aus dem Film Goldfinger mit technischen Spielereien ausgestattet war, konzentriert sich der DB12 Goldfinger Edition darauf, ein genussvolles James-Bond-Fahrerlebnis zu bieten und zitiert dabei subtile Elemente aus dem Film Goldfinger, erklären die Briten. Für den Auftritt außen sorgen die ikonische L ackierung Silver Birch , silberne 21-Zoll-Mehrspeichenräder mit Diamant-Finish samt schwarzen Bremssätteln, maßgeschneiderte goldene Seitenleisten und ein einzigartiges Aston-Martin-Logo in Silber.

Im Interieur sind die Sports-Plus-Ledersitze im klassischen DB5- Stil kanneliert und mit einem aufwendigen Prince-of-Wales-Karo-Perforationsmuster versehen (was eine Anspielung auf einen klassischen James Bond-Anzug sein soll). Für das Drehrad für den Fahrmodus, die Bedienwalzen sowie den gekerbten Wählhebel, der vom goldenen Ortungsgerät inspiriert ist, das Bond im Film verwendete, gibt es sogar 18-karätige vergoldete Akzente. Ein subtiler Hinweis für Bond-Kenner ist die auf die Sonnenblende des Fahrers gestickte Herz-Acht. Diese verweist auf die Spielkarte, welche in der berühmten Pool-Szene des Films in Miami zuletzt gezogen wurde.

Der neue DB12 wird von einem Vierliter-Biturbo-V8 mit 680 PS angetrieben. Die Goldfinger Edition ist auf lediglich 60 Exemplare limitiert.