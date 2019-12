Wörter des Jahres: B’soffene G’schichten in Ibiza, aber Zack, zack, zack!

Wer jetzt verblüfft ist, macht sich der Heuchelei schuldig – bzw. verdächtig, die vergangenen Monate durchgeschlafen zu haben: Zum österreichischen Wort des Jahres wurde der Name einer Insel gewählt. Und überraschenderweise war es nicht Grönland, nicht die Donauinsel und auch nicht Mallorca, sondern Ibiza.

Diese Wahl erscheint durchaus logisch, denn nie zuvor hat ein Ort, der nicht in Österreich liegt, Österreich so verändert. Vielleicht wäre das Ganze ein schöner Anlass. Ibiza abzumontieren, nach Österreich zu verschiffen und in verkleinerter Form im Neusiedler See zu platzieren. Vielleicht ließen sich so auch die gefürchteten Touristenströme umlenken.

Unwort des Jahres ist „b’soffene G’schicht“, also die Behauptung des ehemaligen Vizekanzlers und Ministers für Zehennagelangelegenheiten, jeder, dem man böswillig Alkohol in den Wodka mischt, würde Staatsaufträge im Gegenzug zum Kauf der Kronenzeitung anbieten.