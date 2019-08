1,5 Tonnen Teigtascherl in Wiener Wohnung gefunden

Marktamt und Finanzpolizei wurden erneut fündig: In einer Wohnung in Wien-Margareten wurden am Mittwoch 1,5 Tonnen illegal produzierter Teigtaschen gefunden. "Die Hygienebedingungen waren abermals katastrophal", teilt ein Sprecher mit.

Die illegale Teigtascherlproduktion ist bereits die vierte, die innerhalb kurzer Zeit aufgedeckt wurde.