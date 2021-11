Für die bevorstehende Wintersaison sind das keine tollen Voraussetzungen. Schon die Saison 2019/20 war verhagelt, weil ab März 2020 Schluss mit spätsaisonaler Pistengaudi war. Dazu nur ein paar Zahlen: Vor Corona übernachteten 73 Millionen Wintergäste in Österreich. Vor zwei Jahren waren es 60 Millionen – im Vorjahr 5,6 Millionen. Und heuer? Laut einer Umfrage des Instituts für Tourismusforschung in Kiel planten bis vor Kurzem 26 Prozent der befragten Deutschen einen Winterurlaub in Österreich.

Die Deutschen sind übrigens unsere wichtigsten Wintergäste aus dem Ausland. Denen wird angesichts der jüngsten Entwicklungen die Lust auf eine Winterreise nach Österreich jetzt wohl vergehen. Wirtschaft ist eben auch viel Psychologie. Stufenpläne, 2-G oder 3-G: Im Ausland werden die Neuinfektionen gesehen. Volkswirtschaftlich wäre ein neuerlicher „Winter-Gau“ eine Katastrophe. 4,8 Prozent soll das Wirtschaftswachstum nächstes Jahr betragen.

Ohne Wintersaison kann man da schon einmal 1 bis 1,5 Prozent abziehen. Dazu kommen die Auswirkungen auf nachgelagerte Branchen. Kein Wirt, kein Bäcker (der Brot zuliefert), kein Tischler (der für den Bäcker Regale zimmert) lautet eine Formel. Gleichzeitig kämpfen Gastronomie und Hotels in den Wintersportgebieten mit Personalmangel. Die Folge: Angebote müssen reduziert werden.

Nach zwei Lockdown-Saisonen haben viele Fachkräfte einen anderen Job gefunden und wollen sich auf ein ungewisses Saison-Abenteuer nicht mehr einlassen. Zehn Millionen Euro bläst die Österreich-Werbung aktuell für ihre Kampagne „Winterlust“ raus. Herauskommen könnte der große Winterfrust.