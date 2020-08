Wie viel kann ein Land ertragen?

Wenn die Sorge schon so groß ist, könnte Europa einmal die Füße in die Hand nehmen und sich in Richtung eines ernstzunehmenden Engagements im Nahen Osten aufmachen – wenigstens zu einem der Unterstützung im Libanon. Denn die Wut des Volkes ohne Hilfe explodieren zu lassen, das Land in seiner Not nur dem Einfluss des Iran (in seinem Kampf gegen Israel), der Saudis (in seinem Kampf gegen den Iran) und anderer Interessen zu überlassen, hieße, einen weiteren Staat in der Region vor die Hunde gehen zu lassen. Die stolzen und jetzt verzweifelten Libanesen hätten anderes verdient.