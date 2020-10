Wellenreiten

Außer dem schwachen Absatz moniert die Konzernmutter Volkswagen vor allem die niedrige Rendite.

Selbst in guten Zeiten blieben bei MAN kaum mehr als drei Prozent Marge übrig. Die Konzernschwester Scania macht drei- bis viermal so viel Rendite. Schon vor der Corona-Krise drohte das Unternehmen in die roten Zahlen zu rutschen. Auch mit den 2021 in Kraft tretenden EU-Emissions-Richtlinien hat das Unternehmen zu kämpfen. Denn die Entwicklung von Elektro- und Wasserstoffalternativen ist kostspielig. MAN schließt deshalb auch Werke in Deutschland. Und verlagert sie wie Steyr teilweise nach Polen. Dort sind die Lohnnebenkosten niedriger.

Lkw werden in Steyr ab 2023 also sicher nicht mehr gebaut. Deshalb denkt Schramböck unter anderem offensichtlich auch an die Errichtung eines neuen E-Mobility-Standorts. Gut möglich, dass den oberösterreichischen Autozulieferern dazu eine kreative Idee einfällt. Besser wäre es gewesen, die heimische Politik hätte da schon vor Jahren bei Elon Musk angerufen. Der baut bekanntlich eine Tesla-Gigafactory ums Eck. In Deutschland. Nicht hier.