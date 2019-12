Warum wir China ernster nehmen müssen

Erst wenn ein Spitzensportler betroffen ist, gerät China ins Bewusstsein einer breiteren europäischen Öffentlichkeit. Der deutsch-türkische Fußball-Star Mesut Özil hatte via soziale Medien die Verfolgung der Uiguren kritisiert. Daraufhin wurde im chinesischen Staatssender das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Manchester City aus dem Programm geworfen. So einfach geht das in einer kapitalistisch-kommunistischen Diktatur.