Vor einem neuen Paradigma im Gesundheitswesen

Und sie achten auch auf das Wohl der Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir halten Abstand und wir tragen Masken, und dies auch an Orten, an denen wir dies gar nicht müssten. Natürlich kann diese neue und funktionierende Prävention ihre Ursache in der Vielzahl von Vorschriften und Gesetzen haben – und auch in deren konsequenter Sanktionierung. Aber vielleicht haben wir uns auch in unserer grundlegenden Gabe zur Selbstverantwortung unterschätzt. Und vielleicht hatten wir bislang schlichtweg nicht die richtigen Voraussetzungen für diese Selbstverantwortung.