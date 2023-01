Von euch will ich nicht gerettet werden

Eine immer lautere Gruppe junger Klimabewegter stößt in ein politisches Vakuum. Sie kleben sich auf die Straßen, überschütten symbolträchtig Kunstwerke hinter Glas und versuchten auch eine Störaktion beim heurigen Neujahrskonzert: Vier Personen wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen und sendeten dann ein weinerliches Video aus dem Polizeitransporter.

Entschuldigen Sie die Offenheit: Niemand will von solchen Menschen gerettet werden. Der kindisch anmutende Wettbewerb um Aufmerksamkeit bei symbolträchtigen Anlässen schädigt die Debatte mittlerweile stärker, als sie ihr hilft. So richtig die Themensetzung ist, so jämmerlich ist das Bild, das die Akteure zunehmend abgeben. Die Gesellschaft sucht Vorbilder im Kampf gegen die zerstörerische Kraft der menschengemachten Erderwärmung und bekommt vor allem selbstgerechte Twens, die es für einen Erfolg halten, wenn sie vom Rest der Gesellschaft beschimpft werden.