Der niederösterreichische FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl will, dass man sich registrieren muss, wenn man geschächtetes Fleisch kaufen will. "Was ist das nächste? Eigene Schulklassen für Juden?" KURIER-Chefredakteur Helmut Brandstätter richtet einen Appell an FPÖ und ÖVP.