Verschwörungstheorien fast wie vor 400 Jahren

Was subjektiv als Gefahr eingestuft wird, unterscheidet sich oft beträchtlich vom realen Risiko. Man erinnere sich an die Debatte, ob Wurst krebserregend ist (nach Fett ist jetzt übrigens Zucker auf den Index geraten). Kommt auf die Dosis an – und ein Kaminfeuer ist sicher schädlicher.

Manche Verschwörungstheorie hat sich so verfestigt, dass wir wider besseres Wissen einen gesellschaftlichen Konsens gefunden haben: Europa und speziell Österreich lehnt "grüne" Gentechnik kategorisch ab, obwohl sie in anderen Kontinenten seit Jahrzehnten ohne Gesundheitsfolgen angewandt wird.

Real sind hingegen Vermutungen, dass es Cyber-Angriffe auf Staaten gibt. Russland scheint da eine spezielle Rolle zu spielen – siehe den Wahlkampf Hillary Clinton gegen Donald Trump 2016. Clintons privater Server wurde gehackt, Tausende Mails geleakt. Die US-Geheimdienste bezichtigten Russland, dessen Regierung dementierte. Als Ergebnis haben wir nun Trump, den Meister der halbrealen Verschwörungstheorien, im Weißen Haus sitzen. Die Amerikaner scheint das wenig zu kümmern. Schließlich lebt ja auch Elvis noch, wissen Sie das nicht?