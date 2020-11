Verloren zwischen Virologen-Wissen und Impf-Skepsis

Zwei Meldungen erreichten uns gestern, die uns zu denken geben sollten. Sie betreffen dieselbe Pandemie, mit deren Auswirkungen wir alle aktuell zu kämpfen haben. Und doch scheinen sie aus vollkommen unterschiedlichen Welten zu stammen.

Da ist zum einen die aktuellste Umfrage zur Impfbereitschaft der Österreicher, die wir in dieser Ausgabe des Lockdown Daily näher beleuchten wollen. Kurz zusammengefasst: Immer weniger Österreicher wollen sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Laut der Panel-Studie der Universität Wien standen noch im Mai etwa 50 Prozent der Befragten (n = 1500) einer Corona-Impfung positiv gegenüber, ein Drittel äußerte sich skeptisch. Jetzt, im November, also am absoluten Höhepunkt der Pandemie, ist es genau umgekehrt: Rund ein Drittel der Österreicher will sich impfen lassen, die Hälfte der Österreicher ist skeptisch.