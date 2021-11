Verbot von Verbrennermotoren: Mehr Realismus bitte

Nur 33 meist kleinere Staaten unterstützen das Ziel, ab 2035 weltweit keine Verbrenner-Autos mehr neu zuzulassen. Die „breite Allianz“, wie sie Umweltministerin Leonore Gewessler sieht, ist also ausbaufähig. Die wichtigen Autoländer USA und China fehlen, ebenso Deutschland. Spät, aber doch, hat die noch amtierende Regierung in Berlin erkannt, dass ein solch weitreichender Einschnitt in die Geschäfte der Autobauer im Land vielleicht doch deren Zukunft gefährden könnte.