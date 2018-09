Uninformiertheit bedeutet Manipulierbarkeit

Es gibt Momente im Journalistenleben, in denen man sich fragt, warum manche Mediengeschichten nie bis zum Konsumenten vordringen. So einen Moment erlebt man beim Studium einer Umfrage des OGM-Meinungsforschungsinstitutes: Nur zwölf Prozent der unter 30-Jährigen Befragten geben die richtige Antwort auf die Frage, was im März 1938 geschehen ist. (Der „Anschluss“ Österreichs an Hitlerdeutschland.) Zwei von drei jungen Österreichern sagen frank und frei, dass sie keine Ahnung haben. Aber selbst bei den über 50-Jährigen weiß es nur ein Fünftel. Dabei konnte man sich im Befragungszeitraum (Mai/Juni 2018) wirklich nicht über mangelnde Berichterstattung über das Gedenkjahr beklagen.

Natürlich wäre es dazu auch hilfreich gewesen, wenn das „ Haus der Geschichte“ in Wien nicht erst zu Jahresende (immerhin zum Jahrestag der Republiksgründung im November) eröffnet würde. In der „never ending story“ reiht sich ein ruhmloses Kapitel an das andere. Hinter vorgehaltener Hand halten viele das Projekt längst für scheintot. Da war man in St. Pölten deutlich fixer mit einem eigenen Museum.