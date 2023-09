Ukrainische Männer im Ausland: Zurück in den Krieg?

Wie viele ukrainische Soldaten seit Kriegsbeginn gestorben sind, wie viele verwundet wurden – es müssen Zigtausende sein. Die genauen Zahlen sind in Kiew ein streng gehütetes Geheimnis. Sie zu wissen, würde die eigene Bevölkerung demoralisieren – und Russland triumphieren lassen. Aber unübersehbar ist auch so: Der Ukraine gehen die Soldaten aus.

Und so ist nachvollziehbar, dass Kiew, die vielen ins Ausland geflohenen Männer zurückzwingen will. Zurück in die angegriffene Heimat, zurück in den Krieg. Würde Österreich diesem Ruf folgen und ukrainische Männer, die hierzulande Schutzstatus genießen, in die Ukraine schicken?

Wohl kaum. Rechtlich, per Haftbefehl wäre es unmöglich, politisch ohnehin extrem unwahrscheinlich. Doch der Druck auf die Ukrainer hier, zurückzugehen – er wird massiv steigen.