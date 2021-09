Über Gebühr

Diese eigenwillige Form der Selbstsubventionierung ist alle fünf Jahre im öffentlichen Gerede, wird mit fortschreitender Digitalisierung jedoch um eine Facette reicher: Denn nur, wer per Antenne Rundfunkprogramme konsumiert, muss die entsprechende Gebühr bezahlen. Das stellte der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) im Jahr 2015 höchstinstanzlich fest. Seither lobbyiert der ORF dafür, diese Jahr für Jahr wachsende „Streaminglücke“ vom Gesetzgeber schließen zu lassen. Nachdem das Rundfunkunternehmen nun in türkis-naher Hand ist, will man das Thema seitens der Regierung auch wirklich angehen.

Dass im Vorfeld die GIS-Erhöhung an die Öffentlichkeit sickerte, nahm man aber verschnupft auf. Also hat die Regierung am Mittwoch einen Fahrplan zu einem möglichen Gesetzesentwurf beschlossen, der so vage ist, dass sämtliche Gegner in rosa Watte rennen müssen, um ihre Argumente anzubringen. Die Verlage haben darin Übung: Ihr Wehklagen über die Marktverzerrung durch die Rundfunkgebühr ist ohnehin seit Jahrzehnten aktuell.

Wobei sich die Lage in Kernbereichen verschärft: ORF.at als meistgelesene Nachrichtenseite des Landes schenkt breiteste Berichterstattung für die User her, während sich die ehemaligen Printmedien um jedes Digitalabo bemühen müssen. Mit solchen Schieflagen muss Schluss sein, bevor wir über noch mehr Geld für den ORF reden. Wann wurde die Presseförderung außerhalb von Krisenzeiten das letzte Mal substanziell erhöht? Eben. Wenigstens die Rundfunkanbieter haben mehr bekommen.

Abgaben sind ein heikles Geschäft. Vor allem im Hinblick auf einen Betrieb, in dem die Politik ihre Interessen so unmittelbar durchsetzt, wenn es um Chefposten geht.