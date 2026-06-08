US-Nahost-Politik in Trümmern

Wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag (am kommenden Sonntag) steht US-Präsident Donald Trump nun endgültig vor dem Scherbenhaufen seiner Nahost-Politik. Der Iran und Israel überzogen einander wieder mit Raketen – und der Herr im Weißen Haus steht da wie der Blamierte. „Ich habe das Sagen“, hatte er trotzig noch kurz vor der Eskalation in Richtung des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu getönt und diesen von einem Gegenschlag gegen den Iran abbringen wollen. Doch der kümmert sich schon längst nicht mehr darum, was der US-Verbündete will. Bereits zu Beginn des Krieges (28. Februar) soll er vorgeprescht sein, sodass den USA gar nichts anderes übrig blieb, als mitzuziehen, wie es US-Außenminister Marco Rubio damals angedeutet hatte.

Doch bald musste man in Washington einsehen, dass das iranische Regime nicht so leicht zu biegen ist, sich seit Jahren auf einen solchen Angriff vorbereitet hatte. Und mit der Kontrolle über die wichtige Seestraße von Hormus einen starken Trumpf in der Hand hält. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde der Riss zwischen den USA und Israel offenbar: Während Netanyahu das Mullah-Regime (und mit ihm gleich auch die verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon) in Grund und Boden bomben will – koste es, was es wolle –, steht Trump wegen des unbeliebten Waffenganges vor allem auch in der eigenen MAGA-Bewegung massiv in der Kritik.