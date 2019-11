Strache, der Volkstribun, kann's nicht lassen

Mut, besagt ein Sprichwort, kann man nicht kaufen. Unverfrorenheit offenbar auch nicht.

Ausgerechnet an jenem Tag, an dem im Ibiza-Skandal die nächste Bombe (die wievielte eigentlich?) platzt, taucht Heinz-Christian Strache in der Wiener Innenstadt auf.

Natürlich nicht einfach nur so. Sondern publikumswirksam - als Redner bei einer Protestaktion der Wut-Wirte vor dem Parlament. Der Ärger der rund 700 Demonstranten gilt dem absoluten Rauchverbot in der Gastronomie.