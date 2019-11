Strache bei Raucherdemo: "Wird bald Schnaps und Schweinsbraten verboten?"

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache trat am Samstag überraschend als Redner bei der Raucherdemo in Wien auf. Rund 700 Menschen hatten sich ab 15 Uhr am Wiener Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt versammelt. Auch Wirte aus ganz Österreich waren gekommen, um gegen das Rauchverbot in der Gastronomie zu demonstrieren. Strache kam gleich als zweiter Redner auf die Bühne, als erstes war Heinz Pollischansky, Inhaber der Centimeter Lokale in Wien, am Wort.

Unter Klatschen und Pfeifen betrat Strache die Bühne. "Ich bin als HC heute hier, als betroffener Bürger. Weil es geht um die Freiheitsrechte. Es geht darum, dass Wirte die Möglichkeit haben sollen, sich frei zu entscheiden. Kaum, dass die Regierung aufgelösen worden ist, ist die Regelung abgeschafft worden. Das ist eine Enteignung der Gastronomie", sagte Strache auf der Bühne. Die Menge applaudierte.