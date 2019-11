OGM-Umfrage: Fast jeder Zweite glaubt an Straches politisches Comeback

Seit 18. Mai ist Heinz-Christian Strache nicht mehr Vizekanzler, seit 1.Oktober ist das einfache Parteimitglied von der FPÖ suspendiert und doch permanent präsent. Sei es aufgrund der Ibiza-Ermittlungen oder der Chat-Verläufe rund um die Casino-Causa. Oder jüngst ob der gebunkerten Goldbarren in einer Pension in Tirol, bei deren Transport er dabei war. In einem Atemzug zwangsläufig genannt: die FPÖ. Wiewohl Heinz-Christian Strache beteuert, keine politische Karriere mehr anzustreben, glauben viele Österreicher anderes.