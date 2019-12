Stoppen wir endlich das Zubetonieren

Österreich ist Europameister beim Zubetonieren von Grünland. Die Hagelversicherung, nicht gerade als öko-fundamentalistisches Unternehmen bekannt, kritisiert das seit Jahren. Täglich wird laut der Versicherung eine Fläche in der Größenordnung von 16 Fußballfeldern verbaut.

Fazit: Nirgendwo in der EU gibt es laut Bundesumweltamt derart viele Einkaufszentren, Parkplätze und Straßen wie hierzulande. Dazu kommen die vielen Wohnsiedlungen. Schließlich will jeder, der es sich leisten kann, sein eigenes trautes Eigenheim. Natürlich am Stadtrand, „im Grünen“.