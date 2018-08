Staatsanwälte: Auf einem Auge blind?

2015 bot Opel der nach einem Unfall im Rollstuhl sitzenden ehemaligen Stabhochspringerin ein behindertengerechtes Fahrzeug an – als Sponsorgeschenk via Sporthilfe. Damals wurde Kira Grünberg symbolisch der Autoschlüssel überreicht. Erst 2017 nahm sie den Wagen entgegen, da saß sie allerdings bereits im Nationalrat. Handelt es sich also um verbotenes „Anfüttern“ einer Abgeordneten? Oder doch eher um einen „Sturm im Wasserglas“, wie Verfassungsrechtler Heinz Mayer meinte?

Grünberg hat eingestanden, die Sache falsch eingeschätzt zu haben und will die 40.000 Euro an karitative Organisationen spenden. Damit könnte man die Sache ad acta legen und sich um Wichtigeres kümmern.

In der Politik gelten andere, härtere Gesetze, und das ist prinzipiell gut so. Mittlerweile herrscht in der öffentlichen Meinung allerdings bereits ein Generalverdacht gegen alle Politiker: „Richten“ sie es sich nicht überall, verdienen sie nicht generell zu viel? Ein „normaler querschnittsgelähmter Bürger“ kriegt auch kein Auto geschenkt, kritisieren die „normalen Bürger“. Stimmt. Weil eine ehemalige Spitzensportlerin, deren Schicksal das ganze Land rührte, eben werbewirksamer ist. Das erkannte auch Sebastian Kurz und setzte Grünberg auf seine Wahl-Liste. Man kann ihr vorwerfen, dass sie seither noch nichts Weltbewegendes von sich gegeben hat. Wie die meisten Abgeordneten übrigens. Politik – das unterschätzen Quereinsteiger meistens – muss man auch lernen. Den Grünschnäbeln fehlt es außerdem fast immer an der Vernetzung. Aber ein Fall für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist Grünberg wohl eher nicht.