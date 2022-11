Sollen wir die Pisten-Beschneiung abschaffen?

CONTRA

Zugegeben, man sollte keiner Statistik glauben, die man nicht selbst gefälscht hat. Trotzdem lohnt sich ein genauerer Blick auf die Zahlen.

So rechnet das Umweltbundesamt vor, dass der Wintertourismus für weniger als ein Prozent des österreichischen Energieverbrauchs verantwortlich ist. In diesem Wert inkludiert sind nicht nur Seilbahnen und Pistenpräparierungen, sondern auch Beherbergungsbetriebe und Gastronomie. Detail am Rande: Der Energieverbrauch pro Gästenächtigung ist im Zeitraum 2008 bis 2019 um 54 Prozent gesunken. Nicht, weil die Touristiker die Welt retten, sondern weil das auf ihr eigenes Konto einzahlt. Je effizienter der Energieeinsatz, desto geringer die Kosten. Eine Faustregel, die nicht erst seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine gilt.

Der Vorschlag, dass die Wintersportorte künftig auf die Beschneiung ihrer Pisten verzichten sollen, ist einigermaßen naiv. Ohne Kunstschnee läuft schlicht nichts mehr in den Bergen. Er ist das Fundament, das rund neun Millionen Skifahrer (Zahlen aus der Saison 2020/’21) aushält – selbst in schneereichen Wintern.

Wer jetzt die Schneekanonen aus den Bergen verdammen will, wird sich spätestens im Frühjahr, Sommer oder Herbst über die Folgen wundern. Beim Bergwandern, wenn die Gondeln nicht mehr im Kreis fahren, die Wanderer und Mountainbiker auf die Berge karren. Ohne Winter lässt sich kein Ganzjahresbetrieb finanzieren. Und übrigens auch kein Ganzjahresjob.

Simone Hoepke ist stv. Leiterin des Wirtschaftsressorts