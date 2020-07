Die Corona-Krise: Skylla und Charybdis

Fazit also: Virus ohne Gegenmaßnahme bedeutet kurze Krise, aber millionenfachen Tod. Das ist Skylla. Deshalb steuert die Politik hundert Jahre später einen anderen Kurs. Durch Lockdowns versucht man die Zahl der Todesopfer einzudämmen. Um den Preis einer Mega-Wirtschaftskrise.

Zur Veranschaulichung: Die globale Reise- und Tourismusbranche wurde schnell und heftig getroffen. Allein nur dieser Sektor mit all seinen Fluggesellschaften, Kreuzfahrtanbietern, Hotels, Restaurants und seinen Zulieferern trägt rund zehn Prozent zur globalen Wirtschaftsleistung bei. Ebenfalls zehn Prozent macht die Zahl der Beschäftigten weltweit aus. Laut World Travel and Tourism Council benötigt die Branche im Durchschnitt 19,4 Monate, um sich von Epidemien zu erholen.

Das lässt erahnen, was auf uns zukommt. Die Lage in den Produktionssektoren ist da noch gar nicht berücksichtigt. Fazit: Gegenmaßnahmen retten Menschenleben, verursachen aber für sehr lange Zeit globale Massenarbeitslosigkeit, Elend, Hunger und politischen Unruhen. Das ist Charybdis.

Bei all dem derzeit vielen Gerede, Analysieren, Berechnen, Verkünden und Begründen bleibt also nur eine Wahrheit: Ein Impfstoff muss her. So rasch wie möglich. Erst dann ist sozusagen Licht am Ende der Meerenge. Sonst ergeht es uns wie Odysseus. So lässt Homer seinen Helden sagen: „Ich habe manches Schlimme gesehen – dies war das Schlimmste.“