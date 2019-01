Sind das wirklich nur "Rotzbuben"?

Leider sind auch großartige und für das Land so wichtige Einrichtungen wie die Caritas wieder Zielscheibe von Attacken, aber nicht nur von Irren im Internet. Führende Funktionäre der FPÖ und auch der offizielle FPÖ-Regierungssprecher gehen massiv auf die Caritas und andere NGOs los. „Asylindustrie“ ist nur eine dieser Gemeinheiten, mit denen hier Stimmung gemacht wird. Warum eigentlich? Ich habe in der Vorwoche einen Kommentar dazu geschrieben und noch nie so viele positive Reaktionen bekommen – zwei negative gab es auch, mehr nicht.



Es muss uns allen klar sein, dass Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz und andere viele Aufgaben erfüllen, die der Staat teurer und wohl auch schlechter machen würde. Man muss sich nur ansehen, wieviel der niederösterreichische FPÖ-Landesrat Waldhäusl bereit war, einem Privaten für Flüchtlingsbetreuung zu zahlen.