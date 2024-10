Schwarz-Grün, für immer gescheitert?

Mit den Jahren wurde der oberösterreichische Sonderfall vielfach kopiert – bis hin zur ersten türkis-grünen Bundesregierung im Jahr 2020.

Vier Jahre später ist vieles anders. Und da mit der Vorarlberger Landtagswahl hierzulande nun ziemlich sicher das letzte schwarz-grüne Bündnis endet, stellt sich die Frage: War alles ein großer Irrtum? Passen ÖVP und Grüne gar nicht zueinander?

In der Theorie, also was den sogenannten Werte-Kanon angeht, sind sie in wesentlichen Belangen vielfach deckungsgleich. Was im Grundsatzprogramm der ÖVP als „respektvoller Umgang mit der Natur“ beschrieben wird, lässt sich bei den Grünen unter dem Schlagwort des „Umweltschutzes“ subsumieren. Und wenn Christlich-Soziale vom „Schutz der Tiere“ im Sinn einer „Schöpfungsbewahrung“ sprechen, meinen sie oft nichts anderes als grüne Wähler, die von artgerechter Tierhaltung schwärmen.