Warum der Friedensnobelpreis den Iran beschämen muss

Dass der Name Narges Mohammadi bisher nicht weltberühmt war, hat möglicherweise auch damit zu tun, dass die iranische Frauenrechtlerin und Menschenrechtsaktivistin so oft weggesperrt wurde. Dass die 51-Jährige zu so vielen Jahren Gefängnis verurteilt und mit – unfassbar! – insgesamt 154 Peitschenhieben nicht bestraft, sondern gefoltert wurde.

Derzeit verbüßt die diesjährige Trägerin des Friedensnobelpreises eine Haftstrafe in Teherans berüchtigtem Evin-Gefängnis. Ab sofort aber wird der Name der Anwältin weltweit Signalkraft erlangen:Narges Mohammadi steht symbolhaft für den Kampf für das Menschenrecht, eine freie Frau, selbstbestimmt zu sein. Ebenso steht ihr Name für den nicht einzuschüchternden Widerstand gegen jene Diktatoren, Menschenschinder, Ayatollahs, Kriegsherren, die den Menschen ihrer Länder ebendiese Freiheiten verwehren.