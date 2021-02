Russland und Europa: Ein Impfstoff als politischer Giftpilz

Diesen, aus medizinischer Notlage geborenen Schritt könnte man gutheißen, wenn Moskau aus altruistischer Wohltäterschaft heraus handeln würde. Aber weit gefehlt. Es geht wieder einmal darum, wie es in Russlands Außenpolitik Tradition ist, Europa zu spalten. Und siehe da, es funktioniert schon wieder. Russland weiß eben, was es will: Nämlich gute, bilaterale Beziehungen zu den einzelnen Mitgliedsstaaten. Die mit Deutschland sind lebenswichtig. Sogar die mit Österreich haben Vorrang gegenüber einem, aus Sicht Moskaus, machtlosen Konstrukt namens Europäischer Union. Die weiß nämlich, zumindest was ihren Kurs gegenüber Russland betrifft, meistens nicht, was sie will.

Beschämend

Da gilt es schon als ein Erfolg, wenn heute in Brüssel alle 27 EU-Außenminister an einem Strang ziehen und wegen des Falls Nawalny neue Sanktionen auf den Weg bringen. Doch auf mehr als wahrhaft papiertigerne Strafmaßnahmen konnten sie sich dabei nicht einigen: Die einen europäischen Staaten, die gar nicht streng genug gegen Russland vorgehen können, wie etwa die Balten oder Polen; und die anderen, darunter Deutschland und Österreich, die ihre wirtschaftlichen Beziehungen (Stichwort Nord Stream 2) nicht davonschwimmen sehen wollen.

Die Vergiftung und Verurteilung von Kremlkritiker Alexej Nawalny; die Niederschlagung der Proteste, das Knechten von Oppositionellen – diese Menschenrechtsvergehen müssen nicht nur Russland beschämen, sondern auch Europa. Mehr als verbale Drohgebärden und wenig effiziente Sanktionen hat die EU derzeit nicht zu bieten. Und man beginnt Großbritannien in der EU zu vermissen: London hatte es nach der Vergiftung des Agenten Sergej Skripal zustande gebracht, dass weltweit an die 160 russische Geheimdienstmitarbeiter und Diplomaten ausgewiesen wurden. Österreich hat damals übrigens nicht mitgemacht.