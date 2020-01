Regieren bald zwei Volksparteien?

Wirklich rund läuft das Werkl nicht. Vor allem den Grünen weht intern und extern rauer Wind entgegen. Dass sie so erstaunlich diszipliniert bleiben, ist vor allem eine Leistung der Integrationsfigur Werner Kogler. Hut ab! Denn der Vorwurf wiegt schwer: Ihr lasst euch vor die eiskalt kalkulierende türkise Macht- und Message-Control-Maschine spannen und verliert dabei euer (linkes) Profil. Außerparlamentarische Opposition ist hart, Regierungspolitik als kleiner Partner noch härter. Wie lange hält das die von manchen Medien früher so verhätschelte Partei noch aus?

So ganz glatt lief es bei der ÖVP zuletzt aber auch nicht: Man wunderte sich über farblos-hölzerne, „übercoachte“ Interviews neuer ÖVP-Regierungsmitglieder. Innenminister Nehammer wiederum musste nach einem ZiB-Auftritt zurückrudern. Dennoch geben die Türkisen den Takt in der Regierung vor und setzten bisher auf „ihre“ Themen, vor allem Migrationspolitik. Was aus Sicht der Türkisen logisch ist, müssen sie doch ihren rechten Rand abdichten, damit die blauen Leihstimmen nicht wieder verloren gehen.