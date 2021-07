In der Not nützen dem "Sultan" Facetime, Facebook & Twitter

Egal, ob der Putschversuch in der Türkei nun inszeniert war oder nicht - in einem der Schlüsselmomente der Nacht hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan alle überrascht. Er wandte sich via Facetime an den TV-Sender CNN Türk, dieser filmte die Botschaft des bedrohten Staatschefs von einem iPhone live ab. Übers Fernsehen und über soziale Medien weitergetragen, konnte der " Sultan" seine Anhänger binnen kürzester Zeit dazu bewegen, trotz der von den Putschisten verhängten Ausgangssperre ihre Häuser zu verlassen und den öffentlichen Raum zu besetzen.

In der größten Bedrängnis griff Erdogan also ausgerechnet auf die von ihm so verhassten Online-Medien zurück und profitierte von ihrer enormen Mobilisierungskraft. Üblicherweise fährt der Autokrat eine restriktive Politik der Zensur, was soziale Medien betrifft. Ein Witz über Erdogans angebliche Ähnlichkeit mit "Gollum" kann da schnell vor Gericht enden.

In der Putschnacht waren zwar viele Online-Medien nur eingeschränkt nutzbar, Twitter gab aber zum Beispiel an, nicht komplett blockiert worden zu sein. Auf den Straßen konnten so Millionen von AKP-Anhängern selbst zu Propagandisten werden, die mit ihren Smartphones Videos von Panzern und deren Eroberung verbreiteten.