Sollen Verhütungsmittel kostenlos werden?

PRO

Wöchentlich, zumindest mehrmals im Monat, haben Paare im fruchtbaren Alter hierzulande Sex. Eine erfreuliche Sache. Wer Sex hat und keine Kinder will, muss Geld für Verhütung ausgeben. Bis zu 20 Euro monatlich für die Pille oder einen 18er-Pack Kondome. Die Entscheidung für eine mehrjährige, besonders verlässliche Empfängnisverhütung verlangt einen tieferen Griff in die Tasche: Zwischen 300 und 500 Euro kostet das Legen einer Hormon- oder Kupferspirale oder eines Hormonstäbchens. Kosten, die nur durch Enthaltsamkeit zu senken wären. Und jetzt im Ernst: Ungewollten Schwangerschaften vorzubeugen, kann nicht finanziell Privilegierten vorbehalten sein. Frauen – sie tragen die Kosten oft allein – weichen in finanziellen Schieflagen auf billigere, weniger solide Mittel aus oder verzichten ganz darauf – nehmen aus Geldnot ungeschützten Geschlechtsverkehr in Kauf. Verhütung – nach Alter oder Einkommen gestaffelt etwa – kostenfrei zu machen, ist also grundvernünftig. Unrealistisch ist es mitnichten, man werfe den Blick nach Deutschland, Frankreich oder Italien.

Mit der aktuellen Verhütungspolitik ist man schlicht säumig, einen Hebel zur Senkung der Abtreibungszahlen zu nutzen. Familienplanung staatlich zu stützen, hätte auch ökonomische Vorteile: Ungeplante Schwangerschaften können massiv belasten, Jobverlust oder ein Abrutschen in Armut nach sich ziehen. Alle Menschen sollten selbstbestimmt entscheiden dürfen, ob sie bereit für ein Kind sind. Alles andere ist ein gesellschaftliches Armutszeugnis.

Marlene Patsalidis ist Wissen-Redakteurin