Sollte die Grundsteuer erhöht werden?

Was ist also naheliegender als die Anhebung einer Steuer, deren Anpassung ohnehin schon seit Jahren von Experten gefordert wird? Der für die Berechnung der Steuer herangezogene Einheitswert wurde vor mehr als 50 Jahren fixiert und entspricht längst nicht mehr dem tatsächlichen Marktwert der jeweiligen Grundstücke und Immobilien. Zur Veranschaulichung: Die durchschnittliche Grundsteuer für ein Einfamilienhaus in Österreich liegt aktuell bei gerade einmal 180 bis 240 Euro pro Jahr. Hier wären Erhöhungen – flankiert von einer deutlichen Vereinfachung der Berechnungsmethode – ohne unzumutbare Einschnitte für die Betroffenen möglich.

Eine Maßnahme, die auch politisch ein vernünftiger Schachzug wäre, wenn es um die Frage der Einführung „echter“ Vermögenssteuern geht. Sie wird von der SPÖ gefordert und von der ÖVP ebenso vehement abgelehnt. Mit der Anhebung der Grundsteuer wäre ein Kompromiss gefunden, mit dem wohl beide Seiten gut leben könnten.

Der Haken: Er allein wird nicht reichen, um das Budget zu sanieren. Das wissen auch die Koalitionsverhandler, die neuerdings so gerne von einem nötigen „Maßnahmenmix“ sprechen.