Sollen Ukrainer weiter gratis parken dürfen?

CONTRA

Die Gratis-Parkregelung für ukrainische Autos läuft mit Ende Mai in Wien aus – und das ist gut so. Weil es eine Ausnahmeregelung ist und weil Ausnahmen im Normalfall enden, um in einen Regelbetrieb überzugehen. Das hat nichts mit Neid zu tun oder mit den Automarken, die da mit ukrainischem Kennzeichen stehen. Das Auslaufen der Regelung ist ein Teil des Ankommens in einer Gesellschaft.

Seit fast drei Monaten tobt dieser Krieg und ukrainische Vertriebene wurden in Wien mit Wohlwollen empfangen. Sie bekommen Aufenthalt, Schutz und Unterkunft, sie werden versorgt, sind hier gemeldet und beziehen Sozialleistungen. Sie besuchen Deutsch-Kurse, werden über das AMS in Jobs vermittelt und haben eine E-Card für die medizinische Versorgung. Das ist gut so, um den Geflüchteten zu helfen. Und um einen möglichst guten Start in einer neuen Welt zu ermöglichen.

Zum Ankommen und Integrieren in einem fremden Land gehört aber auch, dass behördliche Auflagen schön langsam erfüllt werden. Und dass man dann etwa auch sein Auto versorgt und es, wie vorgesehen, zeitnah (und damit innerhalb eines Monats) dort anmeldet, wo man aktuell auch seinen Hauptwohnsitz begründet hat. Das Aufenthaltsrecht im Sinne der Vertriebenenverordnung hebelt das aber für ein Jahr aus.

Konsequenterweise sollten die ukrainischen Autos bereits alle ein österreichisches Auto-Kennzeichen haben. Damit wären sie korrekt gemeldet, das ist wiederum wichtig für das Auffinden der Fahrzeugeigentümer und für versicherungs- und abgabenrechtliche Belange.

Aber was passiert eigentlich, wenn man einen Unfall mit einem in der Ukraine versicherten Fahrzeug hat? Aktuell übernimmt noch der Versicherungsverband Österreich die Haftung (bis 30. 6.).

