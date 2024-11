Müssen wir uns vor Donald Trump fürchten?

CONTRA

Wolfgang Unterhuber, Mitglied Chefredaktion

Müssen wir nicht. Skepsis und Vorsicht, ja. Aber die aktuelle Rhetorik der Apokalypse ist unangebracht. Gewiss: Trump ist ein vulgärer Irrwicht. Samt ausufernden Machtfantasien. Damit ist er aber nicht allein auf der Weltbühne. Dazu reicht ein Blick in den Kreml. Oder nach Peking. Staatschef Xi Jinping will nur den richtigen Zeitpunkt abwarten, um Taiwan zu überfallen. Er wird jetzt noch damit warten. Obwohl Trump gesagt hat, dass Taiwan für den US-Schutz bezahlen muss. Sonst könne China die Insel „bombardieren“. Aber wie Trump im Ernstfall wirklich reagieren würde, weiß Xi nicht. Trump also als Beelzebub, der den chinesischen Drachen zur Vorsicht mahnt. Das ist zynisch. Aber so ist Politik. Bei aller charakterlichen Unberechenbarkeit ist aber sonst relativ klar, welche Politik Trump verfolgen wird. Wirtschaftlich wird er mit Zöllen versuchen, die US-Wirtschaft zu stützen. So wie es Joe Biden getan hat. Und die EU. Die hat gerade Zölle für E-Autos aus China beschlossen. Politisch müssen sich die Europäer darauf einstellen, dass Trump ihnen den Schutzschirm wegnimmt, unter dem sie sich die vergangenen Jahrzehnte so gemütlich eingerichtet haben. Trump und die USA wollen nicht mehr überall Weltpolizist sein. Voll in Ordnung. Angst macht da eher, wie unvorbereitet die wohlstandsverwöhnten europäischen Trittbrettfahrer hier sind. Bleibt noch die Angst vor der Abschaffung der Demokratie in den USA. Um die Verfassung zu ändern, braucht ein US-Präsident eine Zweidrittelmehrheit im Kongress. Die hat Trump aber nicht.