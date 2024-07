Ist der Ärger über die vielen Öffi-Baustellen berechtigt?

PRO:

"Keine Baustelle im Sommer: Keine Streckensperre, kein Schienenersatzverkehr nötig.“ – Was wäre das für eine hübsche Schlagzeile.

Die wäre aber Fake News. Die Realität sieht so aus: Wartungen an in die Jahre gekommenem Material (Schienen) sind unvermeidlich, Verbesserungen an den Linien (neue Strecken oder Garnituren) sogar von den Passagieren heiß ersehnt. Aber weshalb lässt sich das nicht zeitlich so planen, dass Bauarbeiten nicht mehrere wichtige Öffi-Verbindungen zeitgleich unterbrechen?

Es ist ja nicht so, dass Godzilla ausgekommen und mit Gleisen einer Straßen-, Schnell- oder U-Bahn Schlittschuh gelaufen wäre. Oder, falls der flapsige Science-Fiction-Vergleich unangebracht scheint: Es ging (zum Glück) keine Mure auf das Verkehrsnetz nieder, die wegen der Reparatur der nicht vorhersehbaren Schäden plötzliche Streckensperren nötig gemacht hätte.

„Vorhersehbar“ – das ist das entscheidende Wort. Bei Arbeiten an Öffi-Strecken ein unverzichtbares, planerisches Vehikel. Wartungen sind doch wohl so getaktet, dass sie aufeinander abgestimmt sind? Die Schulferien sind sicher ein guter Zeitpunkt, um loszulegen (oder stillzulegen), aber: Alle anderen Arbeitnehmer müssen dennoch pünktlich an den Schreibtisch oder an die Supermarktkasse. Die Touristen nicht zu vergessen, die die Lücke, die Schüler hinterlassen, locker in Bussen des Schienenersatzverkehrs wieder auffüllen. Aber vielleicht erfreuen die sich wenigstens an der neuen Sehenswürdigkeit Simultanbaustellen.

Elisabeth Holzer-Ottawa Chronikredakteurin